Detalles sobre el empalme con el nuevo Gobierno:Mañanas Blu, martes 30 de junio 2026

Actualizado: 30 de jun, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de junio de 2026:
- Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, habló sobre la transición de gobierno y el proceso de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella.
- Otty Patiño, comisionado de Paz, se refirió sobre la polémica generada por los audios revelados sobre los acercamientos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo.
- Jhorman Piñero, rescatista voluntario en Venezuela, abordó sobre la emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela y las labores de búsqueda y rescate.
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