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Detalles sobre el empalme con el nuevo Gobierno:Mañanas Blu, martes 30 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 30 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu
Mañanas Blu con Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 30 de junio de 2026:

  • Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, habló sobre la transición de gobierno y el proceso de empalme del presidente electo Abelardo De La Espriella.
  • Otty Patiño, comisionado de Paz, se refirió sobre la polémica generada por los audios revelados sobre los acercamientos entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo.
  • Jhorman Piñero, rescatista voluntario en Venezuela, abordó sobre la emergencia provocada por los recientes terremotos en Venezuela y las labores de búsqueda y rescate.

Escuche el programa completo aquí:

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