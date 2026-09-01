Reactivación de Cali con sector avícola: Valle produce el 25% del pollo y huevo del país

En medio del Congreso de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), que reúne en Cali a más de 4.500 asistentes y 230 empresas expositoras, el presidente ejecutivo del gremio, Gonzalo Moreno, afirmó que el Valle del Cauca produce en promedio el 25% del pollo y el huevo que se consume en el país, cifra que confirma a la región como uno de los motores de la industria avícola nacional.

El congreso, que se desarrolla en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, es el primer evento de esta magnitud que se realiza en el departamento tras el terremoto del pasado 10 de agosto, una de las zonas más golpeadas por la emergencia. Según Moreno, el sector cuenta con cerca de 1.500 granjas en la región, que registraron afectaciones mínimas por el sismo. Sin embargo, el impacto sí golpeó con fuerza a los trabajadores del gremio, pues 89 familias perdieron completamente sus viviendas y otras 250 sufrieron graves afectaciones.

Frente a esa realidad, Fenavi anunció en el marco del congreso el lanzamiento de la "Fenavitón", una iniciativa que destinará parte de los recursos de la fiesta de cierre del evento a un fondo de reconstrucción de vivienda para los trabajadores afectados. "Parte de los recursos los destinamos efectivamente a un fondo para reconstruir casas para trabajadores del sector", explicó el dirigente gremial.

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El apoyo del sector también se tradujo en ayuda alimentaria para las zonas golpeadas por el terremoto. Moreno detalló que los avicultores donaron un millón de huevos y 400.000 raciones de carne de pollo para los pueblos afectados durante todo un año, en momentos en que la industria buscaba, además, dinamizar la economía local con la llegada de miles de visitantes a la capital vallecaucana. "Me llamaba el presidente de Cotelco y me decía: ‘no hay habitaciones en Cali gracias al congreso’. Esto garantizó un impulso a toda la cadena, transporte, alimentación y, sobre todo, darle ese respiro a Cali”, afirmó Moreno.

En cuanto a las perspectivas del sector, el presidente de Fenavi afirmó que las conversaciones con el Gobierno Nacional avanzan de manera positiva, particularmente con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en temas de estatus sanitario y apertura de nuevos mercados de exportación. Para este año, el gremio proyecta un crecimiento cercano al 3% en el total de la industria avícola, con un consumo per cápita que llegaría a 370 huevos y 38,5 kilogramos de carne de pollo por colombiano.