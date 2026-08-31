Más de 15.000 animales muertos: incendios y El Niño amenazan oferta de alimentos en Colombia

Sigue la alerta nacional por los diversos incendios forestales que se han registrado, en especial en el departamento del Tolima. De acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), encabeza de José Félix Lafaurie, esto terminará afectando en el corto plazo el bolsillo de los colombianos, así lo hizo saber en diálogo con Recap Blu en donde alertó los impactos que estaría dejando “esta situación que necesita intervención urgente del Gobierno”.

De acuerdo con las cifras expuestas por el gremio, la emergencia ya deja más de 15.000 animales muertos y pérdidas que superan los $75.000 millones. Según Lafaurie, el impacto no se concentra en una sola región, pues departamentos de la Costa Caribe, el oriente del país y otras zonas productivas enfrentan dificultades relacionadas con la falta de agua, el deterioro de los pastos y el riesgo de nuevos incendios.

“Yo sí creo que hay que tomar medidas urgentes para mejorar lo que son las líneas de crédito vinculadas con el riego. Pozos profundos, sistemas de riego, en fin, de tal manera que el país vaya progresivamente mejorando su capacidad instalada, su infraestructura de riego, para poder contener este tipo de situaciones que van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más duras. El Niño del 9 le siguió una Niña inundó media costa Caribe y medio país. Entonces yo sí creo que hay que prepararse para esa contingencia. Sí, es que solo se prepara en la medida en que se tomen medidas con antelación”, puntualizó.

Incendios en Tolima. Foto cortesía.

Una disminución en la disponibilidad de agua y alimentos para los animales puede afectar la producción ganadera y, posteriormente, la oferta de determinados productos en los mercados. A esto se suman las dificultades que pueden generar los incendios, las emergencias climáticas y los daños en la infraestructura para el transporte de mercancías.



Lafaurie insistió en que el Gobierno debe prepararse no solamente para atender a los productores afectados, sino también para analizar las consecuencias que podría tener la situación sobre el abastecimiento de alimentos.

“Yo creo que el Ministerio tiene que estar pensando muy bien qué tipo de respuesta tiene que darles no solamente a los sectores afectados, sino también a los consumidores colombianos”, manifestó.

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Mientras continúan las emergencias por incendios forestales y las altas temperaturas en varias regiones, el sector ganadero mantiene la alerta sobre el impacto de la sequía. Para el gremio, el desafío no solo consiste en evitar nuevas pérdidas de animales y proteger a los productores rurales, sino también en tomar medidas que permitan garantizar la oferta de alimentos para los colombianos en los próximos meses.