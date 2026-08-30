Alerta por más de 140 incendios forestales durante 2026 en Medellín: piden mayor prevención

No solo fueron las tres conflagraciones simultáneas, en San Cristóbal, Santa Elena y el cerro de las Tres Cruces; en Medellín hay alerta porque este año se han registrado 4.800 emergencias, de las cuales 148 corresponden a incendios forestales. Solo en agosto se reportaron 48 casos, lo que representa más de un incendio por día y mantiene en alerta a las autoridades.

Al panorama se suma otra cifra preocupante: según el Dagrd, entre el 95 % y más del 98 % de estos incendios están relacionados con la intervención humana, ya sea de manera voluntaria o accidental. Las llamadas “quemas controladas”, la quema de residuos y acciones como encender fuego para quemar una llanta pueden salirse de control y causar graves daños ambientales.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Palmitas, sector de Boquerón, donde un incendio permaneció activo durante cinco días y afectó más de 10 hectáreas de ecosistema. Las autoridades advirtieron que este tipo de situaciones puede convertirse rápidamente en un desastre para los bosques y la fauna.

Grúa quemada en vía Medellín-Costa Foto: captura de pantalla video suministrado.

“Ahora, en el mes de agosto, 48 incendios forestales. Estamos teniendo más de un incendio forestal por día. Entendiendo el fenómeno, cómo está afectando el territorio, la tecnología de las 24 cámaras que tiene el Área Metropolitana a través del Siata, que ocho están en Medellín”, indicó Carlos Quintero, director del Dagrd.



Hasta ahora, las zonas más afectadas son San Cristóbal, Santa Elena, Villahermosa, Belén y San Sebastián de Palmitas. La topografía de Medellín, sus laderas, las altas pendientes y los vientos cruzados favorecen la propagación de las llamas. Entretanto, el panorama en el Valle de Aburrá tampoco es alentador, como lo expresó la directora del Área Metropolitana, Paula Palacio.

“Ya hoy tenemos cerca de 93 incendios reportados durante el último mes que han sido monitoreados por el sistema de información y llevados a los organismos de atención de emergencias. Este sistema de información está permanentemente con el equipo del Siata generando estos registros de columnas de humo sobre el territorio para que, de manera oportuna, también actuemos y evitemos posibles tragedias o inconvenientes”, dijo.

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El Distrito mantiene priorizados seis escenarios de riesgo: incendios forestales, desabastecimiento hídrico, calidad del aire, salud pública, afectación de la fauna y productividad agrícola. Para atenderlos, trabajan conjuntamente las secretarías de Salud, Medio Ambiente y Seguridad, el DAGRD, el Área Metropolitana y Empresas Públicas de Medellín.

Además, 24 cámaras ubicadas en el Área Metropolitana permiten detectar focos y puntos de calor para acelerar la respuesta. Finalmente, las autoridades pidieron corresponsabilidad ciudadana y reportar inmediatamente cualquier foco de incendio a la línea 123.