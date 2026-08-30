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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Confirman libertad de líder social secuestrado por el Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Confirman libertad de líder social secuestrado por el Clan del Golfo en Anorí, Antioquia

Siguen las acciones de la fuerza pública para ubicar a otros tres jóvenes que también habría raptado el grupo armado.

Clan del Golfo AGC
Una mujer camina junto a un grafiti con las siglas "AGC" (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en el barrio de Belén, Medellín, departamento de Antioquia, Colombia, el 1 de abril de 2016, durante una huelga de 24 horas impuesta por la banda criminal "Los Urabenos" a la actividad comercial y al sistema de transporte en diferentes regiones de Colombia. "Los Urabenos" distribuyeron panfletos amenazando con matar a cualquiera que se atreviera a desafiar su llamado a la huelga.
FOTO AFP/Raul ARBOLEDA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Las autoridades en Antioquia mantienen desplegadas las capacidades investigativas para esclarecer cuanto antes el reciente caso de secuestro masivo ocurrido en zona rural del municipio de Anorí y atribuido al Clan del Golfo.

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En las últimas horas fuentes de seguridad en el departamento confirmaron a Blu Radio que uno de las víctimas de este hecho ocurrido en el corregimiento de Liberia, además presidente de la Junta de Acción Comunal, llegó con vida al caserío de esta zona distante a unas siete horas del casco urbanos de esta población del Nordeste de Antioquia.

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No obstante, siguen los esfuerzos por parte de la fuerza pública para hallar a otros tres jóvenes, que según el gobernador Andrés Julián Rendón, también fueron raptados junto al líder social por parte de este grupo armado.

Clan del Golfo
Clan del Golfo
Foto: AFP

El mandatario pidió al nuevo Gobierno nacional adelantar las gestiones necesarias para lograr una presencia sostenida de la Policía y el Ejército en una región fuertemente disputada desde hace varios años por otros actores armados como un corredor clave para la comunicación entre el Norte y Bajo Cauca del departamento.

"Es hora con este Gobierno que tiene la determinación de devolverle la tranquilidad a los colombianos, que allí llegue el Ejército, que incluso la Policía Nacional sí instale allí, así sea con unidades de carabineros, mientras que se consolida la seguridad y puede albergarse una estación de policía", indicó.

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También se conoció que uno de los principales compromisos a los cuales llegaron las instituciones durante el reciente consejo extraordinario de seguridad tiene que ver con la llegada de nuevas tropas al área donde ocurrieron los hechos que siguen siendo investigados.

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