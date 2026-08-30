Llegó tarde: gobernador de Antioquia sobre decisión de la Anla para aumentar embalse de Hidroituango

Las fuertes olas de calor por la que atraviesan varias parte de Colombia ya está generando graves consecuencias en Hidroituango en solo están funcionando dos de las cuatro turbinas disponibles debido a los bajos caudales del río Cauca.

Según la información entregada por Empresas Públicas de Medellín, el río Cauca registra desde finales de julio caudales mínimos históricos a la altura de la central, de apenas 250 metros cúbicos por segundo, una condición que obligó a reducir la operación de la megaobra al 50 %.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la decisión de la Anla de aumentar la capacidad de la represa ante la llegada del fenómeno de El Niño llegó de manera tardía.

"Lo que pasa es que esa decisión llegó tardíamente, porque llegó ya cuando no está lloviendo. Entonces, lo que se requería era hacerlo precisamente en la temporada de lluvias. Y recuerden que esa era una petición que no estaba aislada, era una petición que necesitaba concurrencia con otras", sostuvo Rendón.



El mandatario también indicó que el Gobierno nacional y las empresas generadoras de energía deben tener en cuenta los incentivos que se le puedan dar a las personas que ahorren energía en una época donde los racionamientos empezarán a hacer ‘pan de cada día’.

"Prender las termoeléctricas, adelantar el reloj, crear un mercado de incentivos para remunerar al que ahorra. No solo energía, sino también agua", comentó.

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De momento, el gran temor de EPM está en que puedan coincidir dos situaciones: los bajos caudales del Cauca que sumado con la fase más intensa del fenómeno de El Niño, podrían afectar a la generación de energía justo en momentos de mayor consumo de este recurso en todo el país.