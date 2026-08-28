Hidroituango opera a la mitad de su capacidad por bajos niveles históricos del río Cauca

La generación de energía en Hidroituango empieza a enfrentar una presión adicional justo cuando Colombia se prepara para un posible fenómeno de El Niño de gran intensidad.

En el norte de Antioquia, el río Cauca registra desde finales de julio caudales mínimos históricos a la altura de la central, de apenas 250 metros cúbicos por segundo, una condición que, según EPM, ha obligado a reducir la operación de la megaobra al 50 por ciento, es decir, con solo dos de las cuatro turbinas que ya han entrado en funcionamiento.

Así lo confirmó Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, quien también manifestó la incertidumbre frente al alcance de la cota 420 en el embalse durante un periodo de menos lluvias.

"Poder subir la cuota del embalse hasta la cota 420 va a ser todo un reto. De todas maneras, se espera que por la temporada invernal algo de lluvias lleguen en octubre, noviembre, y tenemos esa expectativa. Pero realmente ahí ya estamos corroborando la fortaleza de este fenómeno de El Niño, porque el río Cauca ya está en mínimos históricos", destacó.



Según el funcionario, el gran temor está en que puedan coincidir las dos situaciones: bajos caudales del Cauca con la fase más intensa del fenómeno de El Niño, afectando la generación de energía justo en momentos de mayor consumo de este recurso en todo el país.