Antioquia ofrece planes de literatura, moda y humor para disfrutar en familia este fin de semana

Literatura, moda y humor están entre los planes para toda la familia este fin de semana en Antioquia, que ofrecerá una amplia agenda cultural con el Valle de Aburrá y el oriente como las subregiones protagonistas.

En el Valle de Aburrá, los amantes de la literatura podrán visitar la novena edición de Envigado se Pinta de Letras, que contará con escritores, música y arte en su programación.

"Todas las conversaciones y actividades estarán alrededor de las inspiraciones de la locura. Tenemos artistas y autores invitados como Lina Parra, Novara Hayacahua y Danio. Los invitamos a todos para que consulten la programación", contó Lina Marías Vásquez, secretaria de Cultura del municipio.

En el Oriente, el foco será ‘Marinilla Está de Moda’ un evento que centrará su oferta en el parque principal, desde hoy y hasta el domingo, reuniendo a empresarios, emprendedores y diseñadores, como detalló Marleny Buitrago, secretaria de Desarrollo Económico del municipio.



"Más de 100 marcas estarán presentes en esta quinta versión mostrando el talento, la creatividad y toda esa pujanza que nos caracteriza marcas no solo de nuestro municipio, sino de diferentes municipios de la región", explicó Buitrago.

La literatura también estará presente en el Oriente. En Rionegro, por ejemplo, hasta mañana sábado se realiza el Festival Rioleo, con lanzamientos de libros, conversatorios, talleres, experiencias literarias, actividades para diferentes públicos y conciertos en distintos espacios del municipio.

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La programación tendrá como escenario principal la Plaza de la Libertad, además de espacios como la Biblioteca Baldomero Sanín Cano, el Auditorio Ricardo Rendón Bravo, la Sala de Lectura Comfenalco Oriente y Biblioriente.

Para quienes buscan planes sin salir de Medellín, las opciones son el cierre de la Fiesta de Artes Escénicas y el Festival Solidario de Humor, Cuenteros y más en el teatro Ateneo Porfiribio Barba Jacob el domingo.

Finalmente, también en la capital antioqueña, llega al escenario junto a la Filarmónica de Medellín y el Ballet Metropolitano de Medellín, Petrushka, la marioneta que vuelve a la vida para desafiar al amor. Este espacio será el sábado, desde las 8:00 de la noche.