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Desplazados de Ituango ya tienen garantías para regresar a sus hogares: Gobernación de Antioquia

Son en total 158 las familias, de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, las que tuvieron que salir desplazadas por los enfrentamientos entre disidencias y Clan del Golfo.

Ituango, Antioquia.jpg
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

La Gobernación de Antioquia confirmó que todas las garantías de seguridad están dadas para que más de 330 desplazados en Ituango puedan regresar a sus hogares en zona rural. Líderes de las veredas afectadas habían solicitado regresar para cuidar cultivos y animales.

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Las 158 familias de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis que tuvieron que salir desplazadas por los enfrentamientos entre disidencias y Clan del Golfo podrán regresar en las próximas horas a sus casas como acaban de confirmar las autoridades.

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El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que las condiciones de seguridad en el corregimiento de El Aro están dadas para que las 339 personas puedan regresar a sus hogares.

"Acabamos de terminar un consejo de seguridad y llegamos a la conclusión de que las condiciones ya están dadas para que las familias retornen a su hogar. El ejército ya está en la zona garantizando seguridad", indicó el funcionario.

Hay que recordar que Abdón López, personero de Ituango, había asegurado que los líderes sociales de las veredas afectadas habían solicitado regresar a sus territorios para poder atender labores de cultivos y cuidado de animales.

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"Los presidentes quieren volver porque consideran que se les están perdiendo los cultivos, por la preocupación que tienen por sus animales", indicó, por su parte, el personero.

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A la espera de que las personas empiecen a regresar los desplazados, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada están en la zona de El Aro donde se dieron los combates, acción necesaria para el retorno seguro de las familias.

Por último, mencionar que la situación de desplazamiento sobrepasó las capacidades locales, por lo que se siguen requiriendo donaciones de kits de aseo y ropa para los afectados y que su regreso se dé en las mejores condiciones.

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