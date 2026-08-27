Crece la crisis humanitaria en Ituango, Antioquia por combates en zona rural: van 339 desplazados

Aunque en las últimas 36 horas no se han registrado nuevos combates, sigue la zozobra para las comunidades de las veredas Filadelfia, El Torrente, La Rica y San Luis, del corregimiento de El Aro en Ituango, ante el temor por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

El censo de afectados ascendió a 158 familias integradas por 339 personas desplazadas de sus viviendas, quienes llegaron al casco urbano y están siendo atendidas en tres albergues del municipio, uno de ellos el Centro Cultural "Orfa Machado de Gallo" del municipio.

Abdón López, personero de esa localidad del Norte de Antioquia, aseguró que en un comité de justicia transicional de esta tarde se evaluará si están las condiciones de seguridad para que los desplazados retornen a sus viviendas. Mientras tanto, siguen albergados en cuatro albergues, mientras que varias familias están confinadas.

"Hay unas personas confinadas que no pudieron salir, están allá, no se han podido sacar precisamente por temas de seguridad. Son 21 personas las que se encuentran confinadas en estos momentos. En La Rica hay 8 personas, en San Luis hay 9, en el Torrente hay 3. Enseguida tenemos un comité de justicia transicional, para verificar las condiciones", indicó.



El personero reiteró que el municipio sobrepasó su capacidad de atención, por lo que se siguen requiriendo donaciones de kits de aseo y ropa para los afectados.

"Se están pidiendo donaciones. La unidad de víctimas hizo unas donaciones de kits, también Acnur ha hecho unos aportes. "Las personas han manifestado que se sienten bien, las han tratado muy bien. Yo hice la verificación como defensor de los de los derechos humanos y se encuentran en condiciones dignas", detalló López.

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Presencia de las autoridades

Entretanto, la Cuarta Brigada del Ejército indicó que tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot ya lograron llegar a la zona de El Aro donde se dieron los combates, acción necesaria para el retorno seguro de las familias.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, destacó el acompañamiento de la fuerza pública en la zona para restablecer el orden público.

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"Se debe también a la presencia de artefactos explosivos en algunas de las vías principales. Asimismo, como el lanzamiento de artefactos explosivos, no solo en inmediaciones al casco urbano, sino también en zonas rurales que afectan a la comunidad, y, esto va generando cierto temor, y, por ende, la comunidad se se ha desplazado también recibiendo algunas órdenes de estos grupos. Pero el Ejército está haciendo estos acompañamientos en la ruralidad, y la Policía acompañando puntualmente a las familias frente a cualquier necesidad que tengan en la cabecera", expuso el comandante.

Muñoz recordó que en la zona hay antecedentes del uso de explosivos por parte de los ilegales, como el pasado 7 de agosto cuando fue instalado un cilindro improvisado, y hace unos días también una caneca con banderas alusivas a grupos ilegales que generaron temor en la comunidad. En uno de los hechos, salió lesionado un joven soldado que estaba haciendo la verificación con su componente canino.

