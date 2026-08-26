En Buriticá, Antioquia, buscan a niña de 6 años que desapareció hace más de 48 horas

La preocupación crece en el municipio de Buriticá por la desaparición de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de 6 años, cuyo paradero se desconoce desde hace más de 48 horas y por la que su familia pide el apoyo de la comunidad para lograr encontrarla.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la menor requiere cuidados especiales, debido a que es autista y presenta episodios de epilepsia. Estas condiciones aumentan la preocupación de sus familiares.

Por ahora, la búsqueda se mantiene en el municipio y se espera que la colaboración ciudadana permita obtener información que conduzca al paradero de la niña. La familia ha solicitado que las personas estén atentas y reporten cualquier dato que pueda resultar útil.

A través de redes sociales también se ha difundido la información y la fotografía de la niña, con el propósito de ampliar el alcance de la búsqueda y conseguir que más habitantes de Buriticá y de otros municipios de Antioquia estén atentos.



La familia insiste en que cualquier información, por pequeña que parezca, puede ser determinante para encontrarla. Por ello, pidieron evitar la difusión de rumores y acudir directamente a las autoridades competentes en caso de contar con información sobre la menor.