Ataque con explosivos en una mina de Buriticá, Antioquia, dejó un muerto y un herido

Las autoridades en el departamento de Antioquia se encuentran sumamente preocupadas por el reciente ataque con artefactos explosivos reportado en el municipio de Buriticá. El hecho dejó un saldo de un trabajador muerto, identificado como Yeimer Antonio Martínez Gutiérrez.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el hecho se habría registrado al interior de uno de los socavones de la operación minera. Al parecer, en el ataque fueron utilizadas pipetas cargadas con explosivos, que habrían sido activadas dentro de las instalaciones.

Al parecer, en el lugar se encontraban trabajadores vinculados a labores de vigilancia cuando se produjo la explosión. Además de la víctima mortal, se ha conocido información sobre otra persona que habría resultado afectada por el impacto del artefacto explosivo.

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial completo que permita establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el ataque, el número total de personas afectadas o quiénes serían los responsables.



Las autoridades competentes avanzan en las investigaciones para determinar cómo ingresaron los artefactos explosivos al complejo minero, establecer las circunstancias que rodearon la detonación y determinar quiénes estarían detrás de este hecho violento.

Publicidad

El incidente se suma a otros hechos registrados recientemente en la zona minera del Occidente antioqueño y genera preocupación entre los trabajadores y habitantes del municipio por las condiciones de seguridad en el sector.