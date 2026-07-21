En pleno Fenómeno de El Niño hay desabastecimiento de agua en Buriticá por conexiones fraudulentas

En plena alerta por escasez de agua ante el fenómeno de El Niño, autoridades del municipio de Buriticá denuncian que conexiones ilegales al acueducto están afectando el suministro del líquido a la población. Anunciaron acciones legales

El municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, enfrenta una compleja problemática por el abastecimiento de agua potable, una situación que, según las autoridades estaría relacionada con la instalación de conexiones ilegales que desvían el líquido desde diferentes puntos de la red de distribución para, presuntamente, entre otros usos particulares, comercializarlo de manera clandestina.

De acuerdo con el mandatario, durante las inspecciones realizadas por la administración municipal se han identificado derivaciones irregulares tanto en las zonas altas como en las bajas del sistema de acueducto.

Estas conexiones, explicó el alcalde José Luis Rodríguez, estarían afectando de forma directa la capacidad de suministro hacia los hogares, al reducir considerablemente el caudal disponible para el consumo de la población.



Rodríguez advirtió que, mientras el sistema debería operar con un caudal de al menos 8 litros por segundo para atender la demanda del casco urbano, actualmente el municipio apenas dispone de 4.4 litros por segundo.

La disminución ha provocado interrupciones recurrentes en el servicio y ha dejado a numerosos sectores sin acceso al agua durante varios días consecutivos, obligando a las autoridades a implementar medidas para mitigar la situación.

El mandatario también alertó que este fenómeno no sería exclusivo del servicio de acueducto. Según indicó la administración, se han detectado prácticas similares relacionadas con la red de energía eléctrica, donde igualmente se estarían realizando conexiones irregulares que afectan la prestación del servicio y generan pérdidas para el municipio por lo que avanzan en acciones judiciales.

Publicidad

“Vamos a pedir una actuación contundente, pero Purificación no se puede quedar sin agua por el beneficio de unos poquitos. Y hay una zona que cuidar, un acueducto que cuidar y una serranía que cuidar”, afirmó el mandatario local.

Desde la administración municipal indicaron que el objetivo de estas acciones es recuperar la capacidad del sistema, frenar el aprovechamiento ilegal de los servicios públicos y garantizar que el agua potable llegue de manera adecuada a todos los habitantes.