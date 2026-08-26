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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Toro causó pánico y derribó varias motocicletas en las calles de Remedios, Antioquia

Toro causó pánico y derribó varias motocicletas en las calles de Remedios, Antioquia

En medio del desespero del animal, intentó ingresar a varios locales comerciales.

Toro en Remedios, Antioquia.jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Momentos de tensión vivieron los habitantes del municipio de Remedios luego de que un toro que aparentemente escapó de una finca ganadera recorriera las calles del municipio y provocara algunos desmanes.

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El hecho ocurrió cuando el animal comenzó a desplazarse a gran velocidad por diferentes sectores de la localidad y en medio de su recorrido, el bovino golpeó y derribó al menos una decena de motocicletas y llegó incluso a intentar ingresar a algunos establecimientos.

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La situación obligó a la intervención de las autoridades, que procedieron a cerrar las calles donde se encontraba el toro para evitar que continuara avanzando y generar una emergencia mayor.

Lo que se ha conocido es que habitantes del sector utilizaron cuerdas para lograr atrapar al animal y reducirlo, y después de varios minutos de tensión, el toro pudo ser controlado y se evitó que continuara ocasionando daños.

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De acuerdo con el reporte oficial, ninguna persona resultó lesionada durante el incidente, sin embargo, varias motocicletas terminaron afectadas por el paso del animal, mientras que no se reportaron daños graves en los establecimientos comerciales.

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La Alcaldía de Remedios hizo un llamado al propietario del toro para que se acercara a la administración municipal y procediera a recuperarlo. Además, se le informó que deberá responder por los daños que habría ocasionado el animal durante su recorrido.

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