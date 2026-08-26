Comienza Expocamacol en Medellín: evento moverá más de 15 millones de dólares

Con una expectativa de 53.000 visitantes profesionales y compradores procedentes de más de 50 países, inició en Medellín un nuevo encuentro de la industria de la construcción, evento que proyecta un impacto económico de 15.3 millones de dólares para la ciudad.

Durante los cuatro días de la feria participan más de 500 empresas expositoras de 16 naciones, entre ellas ocho firmas de materiales, insumos y servicios apoyadas por la Alcaldía de Medellín, además de siete emprendimientos gastronómicos locales.

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó que el sector constructor representa un pilar fundamental que dinamiza la economía local, al aportar más del 5 % del PIB distrital y sostener más de 162.000 empleos en la región.

"Expocamacol es la oportunidad para impulsar la competitividad empresarial del sector construcción, la innovación y el posicionamiento en Medellín como un destino de eventos de talla mundial y un referente internacional para los negocios. Para Medellín, el sector constructor es un pilar fundamental que dinamiza nuestra economía, aportando más del 5 por 100 del PIB distrital y sosteniendo más de 162.000 empleos en la región", afirmó.



Como parte de la agenda, en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y ProColombia, se llevará a cabo una rueda de negocios con 150 compradores para superar las 2.000 citas comerciales, impulsando los insumos locales en mercados de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos.