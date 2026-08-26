Venezolanos en Medellín buscan legalizar permanencia tras anuncios del presidente De La Espriella

Antioquia se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los departamentos más turísticos de Colombia. Por ejemplo, Medellín en 2025 recibió más de dos millones de visitantes, advirtiendo que el 58% de esta cifra corresponde a extranjeros.

Al mismo tiempo, en la región se ha fortalecido la lucha por controlar la entrada de migrantes, a tal punto que el Aeropuerto José María Córdova en Rionegro, con 200 deportaciones, es el sexto del país con más trámites de este tipo en los últimos cuatro años.

En el departamento la mayoría de los migrantes son de nacionalidad venezolana, con un total de 396 mil 335 personas. De esta cifra, 290 mil 928 venezolanos están regularizados, otros 39 mil 400 están en proceso y más de 66 mil no han hecho esta diligencia.

Por eso, ante el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella frente a posibles deportaciones, venezolanos en la ciudad insisten en que cada caso se evalúe de manera independiente y con todas las garantías. Yajaira Goita es líder de esta población en Medellín.



"Cada caso debe ser evaluado individualmente, porque los venezolanos que están ahorita aquí de manera irregular, no es porque quieren, es que no se le dio continuidad a un decreto que hizo el presidente Duque de otorgarnos un permiso de trabajo y el presidente Petro no le dio continuidad", sostuvo.

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La mayoría de los migrantes en Antioquia y Medellín tiene entre los 18 y los 29 años de edad, convirtiéndose en un factor fundamental para la permanencia en los territorios, dada su etapa productiva.