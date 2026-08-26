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Prevención por El Niño: El Carmen de Viboral programó cortes de agua por reducción en caudales

Los cortes se harán una o dos veces por semana por cuatro horas.

grifo de agua en casa.jpg
Grifo de agua en casa.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Los habitantes de El Carmen de Viboral en el Oriente antioqueño, comenzaron a enfrentar interrupciones programadas del servicio de acueducto debido a la reducción en los caudales de las fuentes que abastecen el sistema urbano.

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La Cimarrona E. S. P., empresa de servicios públicos del municipio, informó que los cortes se están realizando una o dos veces por semana, con una duración aproximada de cuatro horas, como consecuencia de una disminución cercana al 33 % en los caudales.

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Según la empresa, la reducción en la cantidad de agua que llega al sistema está dificultando la recuperación de los tanques de almacenamiento y podría generar disminuciones en la presión del servicio, especialmente en los sectores ubicados en las zonas más altas del municipio.

Las interrupciones hacen parte de las medidas adoptadas para responder a las condiciones actuales de las fuentes de abastecimiento y permitir que los tanques puedan recuperar sus niveles de almacenamiento.

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La situación está relacionada con el periodo de menores lluvias, que ha provocado una disminución progresiva de los caudales de las fuentes que alimentan el acueducto municipal, por lo que La Cimarrona señaló que las medidas se mantendrán mientras persistan las condiciones que afectan la disponibilidad de agua.

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Entre las recomendaciones se encuentra evitar el lavado de vehículos, fachadas, andenes y otras zonas exteriores. También se pidió reutilizar, cuando sea posible, el agua proveniente de actividades como el lavado de ropa, las duchas y el uso de lavamanos.

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