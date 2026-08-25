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El río Magdalena registra bajos niveles en Barrancabermeja por El Niño

La temporada seca también ha generado dificultades en el caño Cardales, mientras que los ríos Opón, Sogamoso y Carare, afluentes del Magdalena, presentan igualmente bajos niveles de agua.

Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Imagen de la comunidad. Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a las autoridades de Barrancabermeja por el descenso sostenido en los niveles del río Magdalena, una situación que también está afectando varios de sus afluentes y las actividades de las comunidades ribereñas.

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De acuerdo con la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, la disminución comenzó a evidenciarse desde mediados de julio y, durante el periodo más crítico, el río llegó a registrar profundidades de hasta 70 centímetros.

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Actualmente, el nivel del Magdalena en el distrito fluctúa entre 1,40 y 1,45 metros, según las mediciones realizadas por las autoridades. Ante esta situación, se hizo un llamado a las comunidades ribereñas para evitar pernoctar sobre los bancos de arena que aparecen debido a la disminución del caudal.

La temporada seca también ha generado dificultades en el caño Cardales, especialmente para el acceso de los pescadores, mientras que los ríos Opón, Sogamoso y Carare, afluentes del Magdalena, presentan igualmente bajos niveles de agua.

“Desde el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo permanecemos en constante monitoreo; se realizan tres mediciones diarias y se trabaja de manera articulada junto al Ideam y Cormagdalena”, explicó Didier González, director de Gestión del Riesgo y Desastres.

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La administración distrital señaló que Cormagdalena, como entidad competente, adelanta los análisis técnicos relacionados con las condiciones del río y las acciones necesarias para garantizar la navegabilidad.

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Las autoridades recomendaron a la población hacer un uso eficiente del agua, cerrar las llaves cuando no estén en uso, tomar duchas cortas y reutilizar el recurso para labores de limpieza.

También pidieron ahorrar energía, apagar las luces y desconectar los equipos que no estén siendo utilizados. Además, insistieron en evitar quemas de basura, material vegetal y fogatas, así como arrojar colillas de cigarrillo en zonas secas, debido al riesgo de incendios durante la temporada de altas temperaturas y baja humedad.

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