Wingo aumenta frecuencias entre Bucaramanga y Santa Marta por alta demanda

Los viajeros de Santander tendrán nuevas opciones para desplazarse directamente hacia el Caribe colombiano. La aerolínea Wingo anunció un incremento en las frecuencias de su ruta entre Bucaramanga y Santa Marta, debido a la alta demanda registrada en esta conexión.

Desde el 19 de agosto, la ruta pasó de dos a tres vuelos semanales y, durante algunas semanas de mayor demanda, podrá alcanzar hasta cuatro frecuencias. La operación mantendrá los vuelos habituales de los viernes y domingos y sumará servicios los lunes y/o miércoles, dependiendo de la temporada.

Con este ajuste, la aerolínea incorporará 7.812 sillas adicionales en la ruta, ampliando la capacidad disponible para los pasajeros que buscan viajar entre Santander y Santa Marta sin escalas.

“Bucaramanga se ha consolidado como una ciudad relevante dentro de nuestra red en Colombia y queremos seguir ofreciendo más alternativas para que los santandereanos viajen directamente a algunos de los destinos que más demandan”, afirmó Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo.



El directivo destacó que Santa Marta es una de las conexiones con mayor preferencia entre los viajeros de la región, por lo que la compañía decidió aumentar su capacidad para atender el comportamiento de la demanda.

En lo corrido de 2026, Wingo ha transportado más de 103.000 pasajeros en las rutas que opera desde Bucaramanga.

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Con el fortalecimiento de su operación, Wingo ofrece actualmente desde Bucaramanga vuelos directos hacia seis destinos: Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Aruba.

Precisamente, la conexión con Aruba será retomada de manera estacional entre el 12 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027, como parte de la oferta para la temporada de fin de año. Los tiquetes para estos vuelos ya están disponibles.

La aerolínea señaló que con esta operación busca ampliar las alternativas de conectividad para los santandereanos, tanto hacia las principales ciudades del país como hacia destinos turísticos del Caribe y una opción internacional sin escalas.