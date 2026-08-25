Cuatro capturados y más de 5.700 galones de gasolina fueron incautados en Santander

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia y más de 5.700 galones de gasolina fueron incautados durante dos operativos adelantados por la Policía de Santander en la vía que comunica a La Fortuna con Bucaramanga.

El primer procedimiento se realizó en la vereda La Putana, en el sector del Puente La Paz, donde los uniformados interceptaron dos camiones que transportaban cerca de 3.600 galones de gasolina, cuyo valor comercial se estima en $60 millones.

Horas después, en la misma vía, en jurisdicción de Girón, fue detenido otro camión de servicio público. Durante la inspección, los policías encontraron ocho ecotanques plásticos que contenían 2.113 galones de combustible. Los ocupantes no presentaron documentos que demostraran su procedencia legal.

En total, fueron 5.713 galones de gasolina incautados y tres camiones inmovilizados. Los cuatro capturados deberán responder inicialmente por el delito de receptación.



El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de la Policía de Santander, aseguró “que estos controles buscan afectar las estructuras que se lucran del hurto y el comercio ilegal de hidrocarburos”.

La Policía señaló además que algunos de los capturados tienen antecedentes judiciales por delitos como receptación, falsedad personal, violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Publicidad

Los detenidos, los vehículos y el combustible quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Barrancabermeja, que determinará de dónde provenía la gasolina y si estaría relacionada con alguna estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Las autoridades anunciaron que mantendrán los controles en los principales corredores viales del departamento para combatir el contrabando y el hurto de combustible.