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Golpe al contrabando en Santander: cae gigantesco cargamento de gasolina ilegal

Las autoridades interceptaron un camión en la vía La Fortuna – Bucaramanga que transportaba más de 1.500 galones de combustible ocultos en recipientes plásticos y sin ningún permiso legal.

Cae cargamento de gasolina ilegal en vías de Santander.jpg
Imagen de las autoridades. Cae cargamento de gasolina ilegal en vías de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jul, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Tres personas fueron capturadas en flagrancia por la Policía Nacional tras ser sorprendidas transportando de manera ilegal 1.525 galones de gasolina en un camión que se movilizaba por una carretera de Santander.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte durante un puesto de control instalado en el kilómetro 12 de la vía que comunica a La Fortuna con Bucaramanga, en el sector El Cedral, jurisdicción del municipio de Betulia.

Según informó la institución, durante la inspección al vehículo los policías encontraron varios recipientes plásticos con combustible. Al solicitar la documentación que acreditara el origen y el transporte legal del hidrocarburo, los ocupantes del automotor manifestaron que no contaban con los soportes exigidos por las autoridades.

Ante esta situación, los tres ocupantes del camión fueron capturados por el presunto delito de receptación. Además, las autoridades incautaron los 1.525 galones de gasolina, inmovilizaron el vehículo y decomisaron otros elementos tecnológicos que harán parte de la investigación.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en Barrancabermeja, entidad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, aseguró que este resultado representa un golpe a las redes dedicadas al transporte y comercialización ilegal de combustibles en la región: "Con esta incautación no solo cerramos el paso al comercio ilícito que afecta la economía formal, sino que también evitamos un riesgo para la seguridad vial, debido a que este material era transportado de forma clandestina y sin las condiciones exigidas para este tipo de sustancias", señaló el oficial.

La Policía Nacional indicó que continuará fortaleciendo los controles en las principales vías del departamento para combatir el transporte ilegal de hidrocarburos y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123, el #767 o la línea contra el crimen 314 358 7212.

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