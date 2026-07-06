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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos motociclistas murieron en graves accidentes de tránsito en Santander

Dos motociclistas murieron en graves accidentes de tránsito en Santander

Los siniestros viales ocurrieron en la vía a Medellín y en el sector de Ciudad Valencia, en Floridablanca. Las autoridades investigan las causas de ambos accidentes.

Accidente campo 23 Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Accidente Campo 23 Barrancabermeja //Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de jul, 2026

Dos graves accidentes de tránsito registrados recientemente en Santander cobraron la vida de igual número de motociclistas. Los siniestros ocurrieron en la vía entre Barrancabermeja y Medellín, y en el municipio de Floridablanca, donde las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que se presentaron los hechos.

El primer caso ocurrió en el sector conocido como Aguas Blancas, en inmediaciones del Campo 23, sobre la vía que comunica a Barrancabermeja con Medellín. La víctima fue identificada como Jeison Jesid Lizcano Pedraza, de 20 años.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se desplazaba en su motocicleta cuando fue embestido por un tractocamión. El fuerte impacto le causó la muerte en el lugar.

Tras la colisión, el conductor del vehículo de carga perdió el control, se salió de la vía y terminó chocando con un alud de tierra. Minutos después, el tractocamión fue consumido por las llamas, generando momentos de tensión entre quienes transitaban por el corredor vial, el conductor resultó ileso.

Las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron la investigación para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

El segundo siniestro se registró en el sector de Ciudad Valencia, en Floridablanca, donde otro motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un camión mezclador.

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Según el reporte preliminar, el conductor del vehículo de carga atropelló al motociclista, quien sufrió un severo trauma craneoencefálico que le ocasionó la muerte de manera instantánea en el lugar de los hechos.

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Al sitio acudieron unidades de la Policía de Tránsito y personal de criminalística para adelantar la inspección judicial y recopilar las evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima de este segundo siniestro, mientras continúan las labores de investigación.

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