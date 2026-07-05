Rescatan un oso perezoso que quedó atrapado en una red eléctrica en Suaita, Santander

Un oso perezoso fue rescatado por la Policía Nacional y la Defensa Civil luego de quedar en riesgo al intentar cruzar una red eléctrica en el sector conocido como Tres Esquinas, del corregimiento de Vado Real, en jurisdicción del municipio de Suaita, Santander.

El rescate se logró gracias a un trabajo articulado entre los organismos de socorro y la comunidad, que alertó sobre la presencia del animal atrapado en las redes eléctricas. De acuerdo con las autoridades, la operación se extendió por cerca de una hora y permitió que el oso descendiera de manera natural con la ayuda de una herramienta, evitando que sufriera lesiones o una posible electrocución.

Mientras llegan los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el oso permanece bajo custodia de la Policía Nacional, donde recibe seguimiento para verificar su estado de salud antes de ser trasladado a un sitio de resguardo.

Un oso perezoso que estaba en riesgo de electrocutarse al intentar cruzar una red eléctrica fue rescatado en zona rural de Suaita, Santander, por la Policía Nacional y la Defensa Civil. #VocesySonidos pic.twitter.com/s80sAUgUWV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 5, 2026

Dudwing Villamizar, integrante de la Defensa Civil, destacó la importancia de la reacción oportuna de la comunidad para proteger la fauna silvestre.



"Invitamos a la comunidad a que cuando observe especies en vía de extinción o fauna silvestre en riesgo, informe de inmediato a los organismos de socorro para realizar el respectivo rescate y salvaguardar la vida de estos animales", señaló.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, explicó que el rescate se activó tras el llamado de los habitantes del sector.

"Recibimos el requerimiento de la ciudadanía y de inmediato activamos el protocolo con los organismos de socorro. El oso había quedado atrapado mientras intentaba cruzar una red eléctrica y, tras aproximadamente una hora de trabajo, logramos que descendiera de manera segura. Ahora nuestra Policía Ambiental realiza la valoración correspondiente para entregarlo a la CAS", indicó el oficial.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar manipular este tipo de animales y reportar cualquier emergencia a la Policía, la Defensa Civil, Bomberos o la autoridad ambiental, con el fin de proteger la biodiversidad y preservar las especies silvestres que habitan en Santander.