Cae hombre con un arsenal de 102 barras de explosivos en vías de Santander

El corredor vial que comunica a los municipios de California y Matanza, en la provincia de Soto Norte, se convirtió en el escenario de una incautación que encendió las alarmas de las autoridades en Santander. Un operativo de control de rutina derivó en el hallazgo de un bulto que escondía un peligroso cargamento de detonantes industriales de alta potencia.

En el procedimiento fue capturado en flagrancia un hombre de 49 años, natural de Bucaramanga, quien transitaba por la zona transportando de manera oculta un costal que contenía 102 barras de explosivos, tipo vikingos herméticos. Según los peritajes iniciales, este material bélico es de fabricación industrial por la empresa estatal Indumil, lo que confirma su alta capacidad destructiva y la peligrosidad de su manejo sin los debidos protocolos de seguridad.

Sobre este contundente hallazgo en las carreteras del departamento, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, entregó detalles del impacto de la interceptación: "Gracias a los estrictos controles viales y a la pericia de nuestros uniformados en el departamento de Santander, logramos dar un golpe contundente a las actividades ilegales que ponen en riesgo la seguridad de la región”.

El decomiso de este arsenal corta el flujo de insumos que, con frecuencia, terminan alimentando dinámicas de minería ilegal a gran escala o actividades de grupos armados al margen de la ley en zonas limítrofes. La cantidad incautada representa un riesgo civil incalculable de haber detonado en condiciones de transporte informal y precario.



El capturado no pudo presentar los permisos requeridos para la manipulación o transporte de sustancias controladas. Por este motivo, tanto el bulto con los explosivos como el detenido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.