Santander alcanza 120 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados en Venezuela

La solidaridad del departamento de Santander con el pueblo venezolano no detiene su marcha. En apenas ocho días de campaña, la Gobernación de Santander confirmó que la cifra de ayudas humanitarias recolectadas ascendió a las 120 toneladas, una cifra que refleja el respaldo de la región hacia el vecino país tras sufrir dos terremotos devastadores que ya dejan un saldo trágico de más de 2.000 víctimas fatales.

El plan de contingencia avanza a paso firme. De este gran total acumulado, las primeras 40 toneladas, compuestas por alimentos no perecederos, medicamentos, agua potable, pañales y kits de aseo, ya fueron despachadas e iniciaron su traslado por vía terrestre en una tractomula hacia las zonas de frontera.

Actualmente, las autoridades coordinan la logística para el envío del volumen restante.

El éxito de la convocatoria radica en la respuesta masiva, tanto de la ciudadanía como de las administraciones locales.



Eduard Sánchez, jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, destacó la articulación institucional y el civismo de las diferentes provincias del departamento.

"Hoy podemos empezar a organizar nuevos traslados, ya que tenemos un aproximado de 80 toneladas para enviar nuevamente, para hacer envíos continuos, gracias a esa generosidad, a esa solidaridad que han tenido los santandereanos con nuestros hermanos de Venezuela", manifestó Sánchez.

El funcionario explicó que alcaldes de diversos municipios se han vinculado activamente a la causa, movilizando los insumos hacia el centro de acopio principal unificado, ubicado en las instalaciones de Gestión del Riesgo en el municipio de Floridablanca. Allí, el personal trabaja en la clasificación y el embalaje técnico para garantizar que la asistencia llegue en condiciones óptimas.

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Asimismo, el jefe de la oficina reconoció el esfuerzo logístico de los organismos de seguridad y socorro que respaldan la jornada: "Aprovechar para agradecerle al Ejército Nacional, a la Defensa Civil, a toda la institucionalidad que han estado muy atentos a esta convocatoria que ha realizado el gobierno departamental", concluyó.

La campaña de recolección continuará abierta, pues el hermano país sigue necesitando la ayuda de todos.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a priorizar la entrega de alimentos, insumos médicos y comida para mascotas, evitando las donaciones de ropa, ya que no representan una prioridad para atender la emergencia actual.