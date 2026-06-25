Capturado alias ‘Terremotico’ tras ataque sicarial en Floridablanca, Santander

Un presunto ajuste de cuentas por el control del microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga dejó un hombre herido y un capturado tras un seguimiento policial que empezó en el municipio de Floridablanca y terminó al norte de Bucaramanga.

El detenido, un joven de 20 años conocido en el mundo delictivo con el alias de ‘Terremotico’, es señalado de disparar contra otro ciudadano en plena vía pública.

Los hechos se desencadenaron en el sector de La Virgen, ubicado en el barrio Santa Ana. En ese punto, un hombre identificado bajo el alias de ‘Mínimi’ fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta mientras él conducía un vehículo similar.

Sin mediar palabra, el parrillero accionó un arma de fuego en su contra, dejándolo gravemente lesionado antes de emprender la huida.



Alertadas por la comunidad, las patrullas del sector activaron un cerco vial con las características físicas de los agresores. Pocos minutos después, los sospechosos fueron divisados en la carrera 15 con calle 4. Al verse acorralados, ‘Terremotico’ descendió de la motocicleta e intentó escapar a pie, pero fue interceptado por los uniformados en el barrio San Rafael.

Durante la requisa, las autoridades le hallaron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, cuatro de ellos ya percutidos, lo que coincidiría con el número de detonaciones escuchadas en el lugar del atentado.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el brigadier general William Quintero Salazar, confirmó que el operativo permitió neutralizar rápidamente la fuga y aseguró que ya se adelantan las investigaciones para capturar al conductor de la motocicleta que logró evadir el cerco.

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Las primeras hipótesis judiciales apuntan a que el ataque está directamente relacionado con disputas territoriales por la venta de estupefacientes en la zona.

El procesado y el arma incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, mientras la víctima se recupera bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.