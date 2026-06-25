Angustia de venezolanos en Santander por devastador terremoto en su país; preparan ayudas

La tragedia que vive Venezuela tras el fuerte terremoto que ha dejado centenares de víctimas mortales y más de mil heridos también se siente con fuerza en Bucaramanga, donde la comunidad venezolana permanece en alerta, tratando de establecer contacto con familiares y organizando campañas de ayuda humanitaria para los afectados.

Mario Atria, coordinador del Comando Mi Venezuela en Bucaramanga, aseguró que la angustia ha sido permanente desde que se conoció la emergencia. Según relató, durante toda la madrugada voluntarios trabajaron en la conformación de equipos de apoyo y en la coordinación de una jornada de recolección de ayudas junto con la Alcaldía de Bucaramanga.

“Es angustiante porque no hemos dormido. Duramos toda la noche armando equipos y personal de voluntariado. Estamos organizando una jornada de recolección de materiales, comida y elementos necesarios para la ayuda humanitaria”, manifestó.

Atria explicó que el sismo causó graves daños en la zona centro-norte de Venezuela, especialmente en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se registró el colapso de numerosos edificios y hoteles ubicados en la franja costera cercana al epicentro.



Incluso, señaló que su propia vivienda presentó afectaciones estructurales por el movimiento telúrico. “Mi casa tuvo agrietamientos, aunque no se desplomó. La destrucción en muchas zonas fue muy grande”, indicó.

Además de la recolección de ayudas, la comunidad venezolana en Santander ha dispuesto grupos de apoyo a través de WhatsApp y redes sociales para servir como puente de comunicación entre familiares que permanecen incomunicados debido a las fallas eléctricas y de telecomunicaciones ocasionadas por el desastre.

Durante las últimas horas, decenas de familias residentes en Bucaramanga han buscado información sobre sus seres queridos en Venezuela, mientras persiste la incertidumbre sobre el número real de víctimas que podrían encontrarse bajo los escombros.

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La comunidad venezolana hizo un llamado a los santandereanos y colombianos a solidarizarse con los damnificados y sumarse a las campañas de ayuda que comenzarán en las próximas horas.

Según informó Atria, se espera que próximamente se confirme un punto oficial de acopio para recibir alimentos, medicamentos, elementos de aseo y demás ayudas humanitarias destinadas a las zonas afectadas por la emergencia.