Estos son los tres puntos en Santander para donar ayudas a afectados por terremoto

Tres puntos fueron habilitados, por ahora, en Santander para recibir ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el fuerte terremoto que impactó al occidente del país.

La jornada busca canalizar la solidaridad de los santandereanos y reunir alimentos, agua potable, elementos de aseo, medicamentos, frazadas, colchonetas y otros productos que puedan ser utilizados durante la atención de la emergencia.

El Banco de Alimentos de Bucaramanga habilitó un punto de recepción de ayudas en su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 # 11-41, barrio San Francisco, en Bucaramanga.

Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y llevar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.



“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.

El horario de atención en este punto es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad también informó que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.

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Otro punto será habilitado en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, donde se instalará una carpa para recibir las donaciones destinadas a las comunidades afectadas de Chocó, Cauca y el Eje Cafetero.

Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que allí se recibirán principalmente alimentos, kits de aseo y agua potable.

Según el funcionario, las ayudas serán coordinadas y posteriormente entregadas en alianza con la Cruz Roja, con el propósito de garantizar que las donaciones lleguen a las zonas que las necesitan.

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El tercer punto habilitado está en la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, donde, de acuerdo con Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, se recibirán ayudas a través de la Fundación ASPAS.

Por ahora, mientras se habilitan otros puntos de recolección, los ciudadanos podrán llevar elementos como colchonetas, medicamentos, frazadas y otros artículos que puedan ser útiles durante la fase de respuesta a la emergencia.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a realizar sus donaciones a través de estos puntos habilitados y evitar entregar ayudas a lugares o personas que no estén vinculados a la coordinación oficial de la emergencia.