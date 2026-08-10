Santander ofrecerá ayuda humanitaria y apoyo médico a damnificados por terremoto

La Gobernación de Santander anunció que pondrá a disposición sus capacidades humanas, médicas y logísticas para apoyar la atención de las personas afectadas por el terremoto registrado este lunes en el occidente del país.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó que, a través de la fundación ASPAS, se iniciará una jornada de recolección de ayudas humanitarias que posteriormente serán trasladadas a las comunidades damnificadas por la emergencia.

Asimismo, señaló que el Hospital Universitario de Santander (HUS) está disponible para recibir personas heridas y que existe la capacidad de enviar médicos y personal de salud a las zonas donde se requiera apoyo para la atención de los afectados.

“Nos solidarizamos con las personas afectadas del país. Afortunadamente, en nuestra región no tenemos afectaciones ni pérdidas de vidas. Ofrecemos todas nuestras capacidades”, afirmó el mandatario.



Díaz también indicó que, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, se dispondrá de personal especializado en rescate para apoyar las labores que se adelantan en los lugares afectados.

El gobernador explicó que la respuesta se coordinará con las autoridades nacionales para evitar duplicidad de esfuerzos y garantizar que la ayuda llegue de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas.

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“Hemos hablado con el ministro de Vivienda, el ministro del Interior y estamos esperando la llamada del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que todo se haga de una manera ordenada y de acuerdo con las prioridades”, señaló.

La Gobernación reiteró que Santander permanece atento a los requerimientos que puedan realizar las autoridades de las regiones afectadas y que continuará coordinando la oferta de ayuda mientras avanza el balance de la emergencia.