En Santander se abren puntos de acopio para ayudar a los damnificados en Venezuela

Ante la grave emergencia natural que sacude a Venezuela, la Gobernación de Santander, en alianza con la Fundación Social Aspas, lanzó una gran campaña de solidaridad para recolectar ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas.

La iniciativa busca movilizar el corazón de los santandereanos para acopiar elementos de primera necesidad y, al mismo tiempo, activar canales institucionales que permitan a los ciudadanos obtener información sobre el paradero de sus seres queridos en la zona del desastre. Las autoridades departamentales ya coordinan la logística de envío con entidades nacionales e internacionales para garantizar que las donaciones lleguen de manera oportuna a su destino.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduard Sánchez, extendió un llamado urgente a la comunidad para “poder dar una mano amiga a este país vecino”. Entre los elementos solicitados con mayor urgencia para la fase de atención se encuentran alimentos no perecederos, kits de aseo, medicamentos, pañales, colchonetas y frazadas aptas para temperaturas cálidas.

Para facilitar la recepción, la administración departamental dispuso una red de puntos de acopio estratégicos que incluye el Estadio Américo Montanini, las oficinas de Inder Santander, la Lotería de Santander, la sede de la Gobernación y la Oficina de Gestión del Riesgo. Asimismo, se habilitarán receptores en el Cerro del Santísimo y el Parque Nacional del Chicamocha para quienes se desplacen por estas zonas.



Sánchez explicó que la logística de transporte se definirá según el volumen de lo recaudado. “Nosotros desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Departamento hemos tenido comunicación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con la Cruz Roja Colombiana, donde se están adelantando ya todas las articulaciones correspondientes con Venezuela para este tipo de ayudas, organizarnos y hacerlas llegar a su destino”, precisó el funcionario.

Más allá de los bienes materiales, la campaña ofrece un componente de asistencia humana crucial para los migrantes y familias binacionales. La Gobernación abrirá sus canales institucionales para quienes buscan desesperadamente información sobre parientes desaparecidos. “Queremos abrir todos los canales de la institucionalidad para ayudarle a los amigos venezolanos que están en búsqueda de sus familiares”, afirmó Sánchez, al tiempo que confirmó la disposición de personal calificado en la sala de crisis departamental para cruzar datos en tiempo real con la Cruz Roja.

Finalmente, el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander invitó a los ciudadanos que no puedan donar insumos a vincularse como voluntarios en las mesas de recepción para clasificar y empacar las ayudas que aliviarán este difícil momento.