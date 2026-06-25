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La OMS pone en marcha apoyo internacional para Venezuela tras los terremotos

La OMS y la OPS mantienen contacto con las autoridades venezolanas para evaluar las necesidades médicas derivadas de los terremotos.

La OMS expresa sus condolencias a Venezuela
La OMS expresa sus condolencias a Venezuela
Foto: EFE // AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció sus condolencias al pueblo venezolano por los terremotos que sacudieron el país este miércoles y destacó que su homóloga regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), está preparada para desplegar personal adicional y enviar suministros médicos para atender a las víctimas.

"Las necesidades sanitarias están aumentando a medida que evoluciona la respuesta, especialmente en lo referente a gestión de víctimas, atención de lesiones y traumatismos y apoyo a los centros de salud afectados por los cortes de electricidad", señaló en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los equipos de la OPS están en estrecho contacto con los responsables de emergencias en Venezuela para ofrecer su asistencia y también para "mitigar las interrupciones en los servicios de salud" derivadas de los seísmos, agregó el director general.

Su homólogo en la OPS, Jarbas Barbosa, también expresó en la red social X su solidaridad con el pueblo venezolano y señaló que la organización regional está sobre el terreno, "lista para ayudar a mantener el funcionamiento del sistema de salud".

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