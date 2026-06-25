¿Vidente predijo los devastadores terremotos de Venezuela? La inquietante coincidencia días antes

Mientras Venezuela intenta recuperarse de una de las tragedias naturales más graves de los últimos años, una inesperada historia ha captado la atención de miles de personas en redes sociales. Se trata de una supuesta predicción realizada por la reconocida vidente venezolana Nancy Salcedo Deivis, quien habría advertido sobre la posibilidad de un fuerte movimiento telúrico en Caracas varios días antes de que dos potentes terremotos sacudieran el norte del país.

La emergencia se desató la noche del miércoles, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, provocando graves daños materiales y una tragedia humana de gran magnitud. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 188 personas perdieron la vida y cerca de un millar resultaron heridas tras los movimientos telúricos que afectaron principalmente a La Guaira y otras zonas cercanas a Caracas.

En medio de las labores de rescate y la búsqueda desesperada de sobrevivientes entre los escombros, comenzó a viralizarse una publicación realizada por Salcedo el pasado 18 de junio. En el mensaje, difundido a través de su cuenta de Facebook, la vidente aseguraba haber recibido diversas revelaciones relacionadas con acontecimientos futuros y hacía un llamado a la población para mantenerse alerta.

Según el contenido que circula en redes sociales, la mujer recordó una entrevista en la que habría mencionado la posibilidad de que ocurriera un temblor en Caracas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la referencia específica al 24 de junio, fecha en la que recomendó a los venezolanos estar especialmente prevenidos ante cualquier situación inesperada.



“Hace poco tuve una entrevista en la que hablé sobre tantas revelaciones que he tenido. Para este 24 de junio debemos estar prevenidos ya que puede ocurrir un temblor en Caracas”, escribió la vidente en la publicación que hoy es ampliamente compartida en distintas plataformas digitales.



La coincidencia entre sus palabras y los hechos ocurridos días después ha generado todo tipo de reacciones. Mientras algunos internautas consideran que se trata de una sorprendente predicción, otros sostienen que este tipo de mensajes suelen interpretarse de distintas maneras tras una tragedia y piden prudencia antes de atribuirles un carácter profético.

Los terremotos dejaron escenas de destrucción en varias localidades del norte venezolano. Edificios colapsados, viviendas agrietadas y servicios afectados marcaron las primeras horas posteriores a la emergencia. La Guaira fue una de las zonas más golpeadas, al punto que el principal aeropuerto del país quedó fuera de operación debido a los daños ocasionados por los sismos.

Las autoridades informaron además que, tras los movimientos principales, se registraron más de 30 réplicas, aumentando la preocupación entre los habitantes. La fuerza de los terremotos fue tal que también se sintió en varias regiones de Colombia, donde algunos ciudadanos reportaron la activación de alarmas y evacuaciones preventivas.

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Mientras continúan las investigaciones sobre el impacto de la tragedia y avanzan las tareas de atención a los afectados, la supuesta predicción de Nancy Salcedo sigue alimentando el debate en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados alrededor de una catástrofe que ha conmocionado a toda la región.