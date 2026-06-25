Así quedó la ciudad más afectada por los terremotos en Venezuela: imágenes son devastadoras

Venezuela atraviesa una de las peores emergencias de los últimos años tras los fuertes terremotos que sacudieron gran parte del territorio nacional durante la noche del miércoles. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un panorama desolador, especialmente en la región costera de La Guaira, donde las autoridades reportan graves daños en infraestructura, cientos de heridos y decenas de personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos 164 personas perdieron la vida y cerca de 1.000 resultaron lesionadas como consecuencia de los dos sismos registrados con pocos minutos de diferencia. Equipos de rescate continúan trabajando en distintas zonas afectadas debido a que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.

Las imágenes aéreas difundidas en las últimas horas muestran la magnitud de la tragedia. Desde el aire se observan edificios colapsados, estructuras severamente comprometidas y amplios sectores urbanos reducidos a montañas de concreto y escombros. La Guaira, ubicada a unos 40 minutos de Caracas y sede del principal aeropuerto internacional del país, aparece como el epicentro de la devastación.

#Video Primeras imágenes aéreas del estado La Guaira tras el devastador impacto de los dos terremotos en Venezuela que ya dejan más de 160 muertos. pic.twitter.com/S5KJlD7KXg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Aunque algunas edificaciones permanecen en pie, presentan daños estructurales evidentes. Grandes grietas recorren fachadas y muros, mientras que varias construcciones quedaron abiertas por el impacto de los movimientos sísmicos, aumentando el riesgo para los habitantes y los equipos de emergencia.



La situación también es crítica en Caracas, donde fotografías y videos muestran edificios completamente derrumbados y numerosos operativos de búsqueda. Rescatistas trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los restos de inmuebles afectados por los terremotos.

Terremoto Venezuela EFE

A las dificultades provocadas por los derrumbes se suma la interrupción de servicios básicos. Miles de personas permanecen sin energía eléctrica ni conexión a internet, lo que ha complicado las comunicaciones y la coordinación de las labores de emergencia en distintas regiones.

Las afectaciones se extienden igualmente a otras zonas cercanas de la costa venezolana, donde se han reportado viviendas destruidas y múltiples estructuras comprometidas. Sin embargo, La Guaira concentra la mayor preocupación de las autoridades debido a la cantidad de edificios colapsados y a la magnitud de los daños registrados.

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Ante la emergencia, la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como "zona de desastre" y calificó lo ocurrido como "una verdadera tragedia". El Gobierno anunció el despliegue de recursos extraordinarios para atender a las víctimas y acelerar las labores de rescate.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, las impactantes imágenes captadas desde el aire reflejan la dimensión de una catástrofe que ha dejado profundas heridas en la costa venezolana y mantiene en vilo a miles de familias que esperan noticias de sus seres queridos.