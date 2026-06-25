“La cosa está más tétrica hacia arriba”: obispo de La Guaira tras terremotos en Venezuela

La emergencia causada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela sigue revelando la magnitud de los daños en varias regiones del país. Desde La Guaira, el obispo Pablo Modesto González advirtió que las condiciones más críticas se encuentran en las zonas altas, donde aún hay personas que requieren ayuda especializada.

Durante una entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, el prelado describió un panorama preocupante marcado por dificultades en las comunicaciones, afectaciones a la infraestructura y una lenta respuesta de los organismos de emergencia.

“Donde la cosa está más tétrica es hacia arriba. Necesitan gente especializada para las personas que están en condiciones de salir. Fui a conseguir una antena para internet porque aquí no tienen nada y así me estoy comunicando ahora, antes era imposible”, afirmó.

Según explicó, las comunidades ubicadas en sectores de montaña enfrentan las mayores dificultades tras los movimientos telúricos. La falta de conectividad y las complicaciones para llegar a algunos puntos han dificultado la evaluación completa de los daños.



Monseñor González también manifestó su preocupación por la tardanza en la llegada de los servicios de atención y rescate. Aseguró que el paso de las horas ha incrementado la incertidumbre entre los habitantes afectados por la emergencia.

“Dolorosa ha sido la incorporación de los servicios de atención. El seminario colapsó, nos quedamos a pernoctar en el estadio con un grupo de gente. La preocupación es lo lento de la incorporación de servicios de emergencia. Pasa el tiempo y es todo muy lento, estoy altamente preocupado con eso”, señaló.

El líder religioso indicó que muchas personas han tenido que afrontar la situación con los recursos disponibles mientras esperan apoyo institucional. La desesperación, dijo, se ha convertido en una constante entre quienes buscan proteger a sus familias y recuperar algo de normalidad.

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“Eso es lo que está pasando, mucha gente hace lo que puede por una desesperación muy grande. Yo veo aquí, pero donde está la cosa mucho peor es más adelante. Me quedé impresionado, de verdad que es preocupante”, expresó.

Mientras continúan las labores de evaluación y atención de la emergencia por los terremotos en Venezuela, el obispo hizo un llamado a la solidaridad y pidió acompañamiento espiritual para las comunidades afectadas por la tragedia: “Pongan en sus oraciones todas las necesidades que está viviendo la gente”, concluyó.