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Cancillería no tiene reporte de colombianos afectados en terremoto de Venezuela

La Cancillería aseguró que seguirá de cerca la evolución de esto y mantendrá coordinación permanente con Caracas para contribuir a la respuesta humanitaria.

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Terremoto en Caracas
Foto suministrada
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La Cancillería informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular tras los fuertes sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

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Según el Gobierno, las verificaciones adelantadas por la red consular tampoco evidencian afectaciones a colombianos privados de la libertad en territorio venezolano. Cabe mencionar, que al menos 20 connacionales están presos en la cárcel El Rodeo por motivaciones políticas, según sus familiares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados en ese país mantienen un monitoreo permanente de la situación. Además, indicó que todo el personal diplomático y administrativo se encuentra en buen estado y permanece atento para brindar orientación y apoyo a los connacionales que eventualmente lo requieran.

Terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela
Foto: Blu Radio

En medio de la emergencia, el Gobierno colombiano expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y anunció que tiene lista su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar las labores de atención. En una primera fase, Colombia desplegaría equipos especializados de búsqueda y rescate, dependiendo de las necesidades que determinen las autoridades venezolanas.

La Cancillería aseguró que seguirá de cerca la evolución de esto y mantendrá coordinación permanente con Caracas para contribuir a la respuesta humanitaria.

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