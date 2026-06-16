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Cancillería desmiente video sobre fraude en Embajada de Bolivia y lo denuncia ante la Fiscalía

La Cancillería aclaró que esta grabación no fue hecha en la embajada de Colombia en ese país, y no corresponde tampoco a la sección consular en La Paz.

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Palacio de San Carlos es la sede principal de la Cancillería.
Foto: Cancillería.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Luego de que en redes sociales se viralizaran videos con denuncias sobre un supuesto intento de fraude en La Paz, Bolivia, en el que jurados de votación marcaban el tarjeton a favor de uno de los candidatos a la presidencia, la Cancillería aclaró que esta grabación no fue hecha en la embajada de Colombia en ese país, y no corresponde tampoco a la sección consular en La Paz.

Agregaron además que las personas que aparecen no fueron designadas como jurados de votación para la jornada que comenzó desde el lunes. Además, las tarjetas que firmaban, según la Registraduría, son material pedagógico que fue usado para la capacitación.

“Se verificó que el mismo material audiovisual ha sido utilizado, de forma fraudulenta, en otras publicaciones en redes sociales para formular denuncias similares en distintos contextos, sin relación con el puesto de votación habilitado en la ciudad”, dice un comunicado del ministerio de Exteriores.

Por estos hechos, la cancillería denunció penalmente al considerar que son un montaje para poner en tela de juicio el buen nombre y la transparencia de la cartera, en el marco de estas elecciones.

Las elecciones en el exterior avanzan con normalidad, y con algunos cambios de puestos de votación, especialmente en los consulados de Houston y Miami, en Estados Unidos, donde más de 400.000 personas pueden ejercer su derecho al voto.

Miami es uno de los consulados con mayor participación de colombianos en el exterior. Allí hay 125.833 ciudadanos inscritos para votar y durante la primera vuelta participaron 69.341 electores.

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