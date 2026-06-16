Hallan 13 drones y 350 kilos de explosivos para atentados en río Micay, Cauca, de cara a elecciones

Un importante golpe contra las capacidades logísticas y armadas de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc se registró en el departamento del Cauca, donde fueron ubicados dos depósitos clandestinos que contenían armamento, equipos tecnológicos, drones y cerca de 350 kilogramos de explosivos.

La operación se desarrolló en inmediaciones del río Micay, una de las zonas con mayor presencia de grupos criminales en el suroccidente del país. El hallazgo ocurrió después de que tropas que realizaban operaciones de control fluvial sostuvieran un combate de encuentro con aproximadamente ocho hombres armados que se desplazaban en tres embarcaciones de alta potencia.

De acuerdo con el reporte de la Armada, los ocupantes de las lanchas abrieron fuego contra las unidades militares al notar su presencia. Tras el intercambio de disparos, los hombres emprendieron la huida por el río, mientras las tropas desplegaron una persecución y ampliaron las operaciones de registro en la zona.

Durante las labores de búsqueda fueron encontrados dos depósitos ilegales utilizados para almacenar material logístico, tecnológico y bélico. En uno de ellos las autoridades hallaron dos pistolas, proveedores y más de 400 cartuchos de diferentes calibres. También fueron encontrados dos computadores portátiles, diez teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital y equipos especializados para comunicaciones y monitoreo.



Uno de los hallazgos más relevantes fue la incautación de 13 drones, junto con sus baterías y controles remotos. Las autoridades investigan el uso que se les estaba dando a estos equipos, aunque preliminarmente se considera que podrían haber servido para vigilar movimientos de la Fuerza Pública, realizar labores de inteligencia y coordinar acciones armadas en la región.

En los depósitos también fueron encontrados uniformes, chalecos tácticos, morrales, distintivos y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de material propagandístico relacionado con las extintas Farc. Para los investigadores, estos elementos evidencian la capacidad logística con la que cuenta esta estructura armada para sostener operaciones en la zona.

El hallazgo de mayor preocupación para las autoridades fue un depósito que almacenaba aproximadamente 350 kilogramos de explosivos. Entre el material encontrado figuraban artefactos explosivos improvisados tipo granada, granadas de mano, cargas cilíndricas, cohetes artesanales y otros dispositivos acondicionados con explosivos y metralla. Asimismo, fue hallada una cantidad considerable de pólvora industrial utilizada para la fabricación de este tipo de elementos.

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Las autoridades señalaron que este material tenía la capacidad de generar graves afectaciones tanto a la fuerza pública como a la población civil. Además, advirtieron que los explosivos podían ser empleados para instalar campos minados, realizar atentados contra unidades militares o afectar corredores de movilidad estratégicos en el departamento del Cauca.

Tras la inspección del lugar, los explosivos fueron destruidos de manera controlada por expertos antiexplosivos, mientras que el resto de los elementos incautados quedó bajo custodia de las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y establecer responsabilidades.

El resultado operacional se produce en momentos en que el río Micay continúa siendo uno de los principales corredores utilizados por estructuras armadas ilegales para el transporte de material de guerra, abastecimiento logístico y movilidad entre distintos puntos del litoral caucano y otras zonas del suroccidente colombiano.