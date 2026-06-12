Quien gane las elecciones necesitará una tribuaria de 30 billones: MinHacienda

El presidente que Colombia elegirá en las urnas estes 21 de junio tendrá que llegar a la Casa de Nariño con una tribuaria debajo del brazo, según el balance que presentó hoy el gobierno saliente de Gustavo Petro.

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo se requieren entre 1.4% y 1.6% del PIB en ajuste fiscal para financiar el año 2027.

Reforma tributaria Foto: Banco de la República, referencia

"Un incremento en los ingresos tributarios y en los ingresos generales del gobierno, que hemos estimado en un promedio del 1.4 a 1.6 puntos del pib a partir del año 2027, y esto avocaría a la representación ante el Congreso de la República en el contexto de este Pacto Fiscal de propuestas de ajuste en materia tributaria, y también en otros campos de la posibilidad de incrementar los ingresos, reduciendo la la la evasión, reduciendo y e incrementando la capacidad de intervención, sobre todo, de la DIAN" aseguró el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Según Avila se quiere también un ajuste en materia de gastos del gobierno. Cómo ejemplos, el gobierno puso la exoneración del pago de aportes a salud y pensión para algunas empresas o la entrega de subsidios eléctricos que podría ser más eficiente en el futuro.



Dinero en Colombia Foto: Blu Radio

"El gobierno es consciente de que se requiere un esfuerzo importante en términos de tributarios, y por eso, como lo mostraba el ministro, y como también ahorita lo mencionaba Cristian, es requerido que el próximo gobierno, independientemente de cuál sea, haga el trabajo necesario en términos de legislativo para poder sacar adelante una reforma tributaria que pueda compensar, digamos, la situación fiscal que tengamos hoy", aseguró el viceministro de Hacienda, Camilo Rey.

El Congreso de la República hundió el año pasado la propuesta de reforma tribuaria por 26 billones de pesos que presentó la administración de Gustavo Petro.

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que este año el recorte de gastos tendría que ser de unos 32.1 billonws de pesos para financiar las obligaciones del año 2026.