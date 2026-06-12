Petro vuelve a participar en elecciones y pide votar masivamente “No vamos a perder estos logros”

A diez días de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el proceso electoral y pidió a la ciudadanía acudir masivamente a las urnas, esto en el marco de lo que sería una nueva intervención que reaviva los cuestionamientos sobre su participación en política durante la campaña.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, el mandatario compartió un audio en el que destacó la reducción de la pobreza monetaria en Colombia, que según cifras del Dane pasó de 31,8 % en 2024 a 28 % en 2025.

Petro atribuyó ese resultado a las políticas sociales implementadas por su gobierno y aseguró que los colombianos deben votar para preservar esos avances.

Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

“La invitación que hago al pueblo colombiano es que salga a votar por millones, sabiendo que no vamos a perder estos logros. En su voto está la posibilidad de ampliar este legado y construir en verdad una Colombia justa, sin pobreza”, afirmó.



El mensaje sería reiterado este viernes en una alocución por televisión nacional, luego de que el Gobierno solicitara espacio ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones para intervenir sobre los resultados de pobreza divulgados por el Dane.

La intervención fue grabada antes de que el jefe de Estado viajara a La Guajira para participar en un evento relacionado con la entrega de la planta física del Hospital de Nazareth.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

Las declaraciones se producen en medio de una creciente controversia por las reiteradas intervenciones del presidente en asuntos electorales.

Publicidad

En las últimas semanas, sectores políticos, organizaciones de observación electoral y distintos actores nacionales e internacionales han cuestionado los mensajes del mandatario por considerar que podrían influir en la contienda.

Además, el Consejo de Estado le ordenó abstenerse de intervenir en política y evitar manifestaciones que puedan interpretarse como apoyo o rechazo a candidaturas.