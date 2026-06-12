Instituto Nacional de Cancerología amplía su planta y proyecta aumento de casos de cáncer hacia 2040

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) presentó los principales resultados de su gestión durante la rendición de cuentas, un espacio que, según su directora, Carolina Wiesner, busca fortalecer la transparencia, generar confianza ciudadana y dar a conocer el impacto de las acciones de la entidad en la atención de pacientes y en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el cáncer.

Entre los avances destacados se encuentra la implementación de la Ley 2291 de 2023, que permitió ampliar la planta de personal del instituto. De acuerdo con Wiesner, el crecimiento responde al aumento sostenido de la incidencia de cáncer en el país y a la necesidad de fortalecer la capacidad de atención.

La planta pasó de 770 a 1.773 cargos, incorporando médicos, enfermeras y auxiliares que anteriormente prestaban sus servicios mediante esquemas de contratación externa.

Cáncer de próstata. Foto: Magnific

La directora explicó que esta ampliación también busca fortalecer las capacidades de investigación, innovación y trabajo territorial del instituto. El objetivo es impulsar estrategias de prevención y detección temprana que permitan identificar factores de riesgo en las regiones y promover acciones para reducir el impacto de la enfermedad antes de que los pacientes lleguen a etapas avanzadas.



En materia de infraestructura y tecnología, el INC informó que desde 2022 ha recibido recursos del Ministerio de Salud y Protección Social para adelantar procesos de renovación tecnológica.

Entre las inversiones realizadas se encuentran la modernización de equipos especializados, la puesta en marcha de una radiofarmacia y la implementación de un ciclotrón, un acelerador de partículas utilizado para la producción de radiofármacos destinados a procedimientos de medicina nuclear.

Foto: Instituto Nacional de Cancerología Foto: Instituto Nacional de Cancerología

La entidad también ha fortalecido la investigación en cáncer mediante recursos del Fondo de Investigación en Salud. Estos recursos han permitido desarrollar modelos predictivos apoyados en inteligencia artificial, modernizar los registros poblacionales de cáncer y avanzar en proyectos relacionados con nuevas alternativas terapéuticas, entre ellas las terapias CAR-T para algunos tipos de leucemias y linfomas.

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Adicionalmente, el instituto trabaja en un proyecto orientado a la producción de biotecnológicos en el marco de una estrategia de soberanía sanitaria. Según la directora, esta iniciativa cuenta con recursos asegurados para varias vigencias y busca impulsar el desarrollo de tratamientos de medicina personalizada para la población colombiana.

Durante la presentación, Wiesner señaló que las proyecciones basadas en la metodología de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud indican que Colombia enfrentará un incremento significativo en la incidencia de la enfermedad durante las próximas décadas.

Blu Radio. Paciente con cáncer //Foto: Hospital Internacional de Colombia

De acuerdo con las estimaciones, al comparar las cifras registradas en 2022 con las proyectadas para 2040, el número de nuevos casos de cáncer aumentaría cerca de un 60 %.

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La directora explicó que este crecimiento está asociado, entre otros factores, al envejecimiento de la población y al aumento de la expectativa de vida. Frente a este panorama, señaló que el sistema de salud deberá prepararse para responder a una mayor demanda de servicios oncológicos y fortalecer la investigación como herramienta para orientar decisiones y políticas públicas basadas en evidencia científica.