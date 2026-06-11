Defensa de Petro denunciará ante la Corte a Gloria Arizabaleta tras auto que pedía suspenderlo

La defensa del presidente Gustavo Petro anunció que presentará una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, tras el auto en el que se solicitó la suspensión provisional del mandatario por presunta participación en política.

El abogado del presidente, Alejandro Carranza, informó que la denuncia será radicada ante la Sala de Instrucción por presuntos delitos como prevaricato por acción, presión indebida y otras conductas que serán evaluadas por el alto tribunal.

“Políticamente creemos que es un intento de golpe de Estado. Se hizo una solicitud de aclaración por parte del Dapre, se formuló una nulidad porque es inejecutable la orden y se formuló una aclaración por parte de la defensa que radicamos ayer. El presidente me dio la instrucción de formular denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte en contra de la representante y una recusación ante esta comisión”, afirmó Carranza.

El abogado sostuvo que la decisión adoptada contra el jefe de Estado constituye un exceso en el ejercicio de las funciones de la congresista y señaló que será la justicia la encargada de determinar si hubo irregularidades.



También lanzó señalamientos contra Arizabaleta al afirmar que habría intentado ejercer presiones relacionadas con decisiones sobre el proceso de investigación por los presuntos topes de la campaña presidencial de 2022.

“Ella ha venido generando una presión indebida para tomar decisiones sobre el caso de topes de campaña. Ha venido generando reuniones en las que ha insistido prebendas y beneficios frente a los cuales el presidente no ha cedido. Siempre que se me habló del tema me negué a escuchar qué era lo que quería”, concluyó