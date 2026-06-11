“Me cuesta creer que Gloria Arizabaleta busque arrodillar al Gobierno”: presidente de la Cámara

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, expresó su profunda sorpresa y escepticismo ante la reciente decisión de la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

El anuncio se produce en un momento de alta tensión, a solo once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y mientras el mandatario se encuentra en las Naciones Unidas.

López, quien se describe como alguien que ha acompañado al gobierno y votó por Petro, manifestó su desconcierto debido a la trayectoria de Arizabaleta. “La verdad es que yo siempre la he visto defensora de las causas del gobierno... es una mujer respetuosa, siempre muy dentro de sus cabales”, afirmó el directivo, añadiendo que “durante estos 4 años ha sido defensora número uno del proyecto del presidente Petro”.

Cuestionamientos al procedimiento legal

Uno de los puntos centrales de la controversia es la legalidad y el alcance de la decisión tomada por Arizabaleta. Según el presidente de la Cámara, existe un desconocimiento de los trámites constitucionales en la acción emprendida. “Yo creo que no tiene la potestad para hacer lo que está haciendo directamente”, señaló López, enfatizando que un proceso de esta magnitud debe surtir pasos rigurosos que involucran a la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara y, finalmente, el Senado de la República.



López fue enfático al declarar: “Ella solita no puede sacar al presidente de su cargo. Eso tiene que surtir todo un proceso que es más sencillo de lo que han querido poner sobre la mesa... está expreso en la Constitución”.

Incluso mencionó que, tras estudiar el escrito radicado por Arizabaleta, “no deja mucha claridad sobre si el presidente con esos argumentos puede ser suspendido o no”.

El fantasma de la "extorsión" y las teorías de conspiración

La noticia llega acompañada de graves acusaciones por parte del Ejecutivo. Desde Nueva York, el presidente Petro denunció ser víctima de una maniobra de “extorsión a su Gobierno”, vinculando al abogado de Arizabaleta con el entorno del candidato opositor Abelardo De La Espriella.

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Al ser consultado sobre si Arizabaleta podría estar presionando al Gobierno por cuotas políticas o contratos, López se mostró incrédulo. “Me cuesta pues muchísimo creerlo... no la veo yo a ella en una posición de de arrodillar a un gobierno o un ministro por x o y cosa”, aseguró.

Además, recordó que existe una directriz clara dentro del Pacto Histórico: “Petro los reunió y les dijo que nadie del pacto histórico está autorizado ni para pedir puesto ni para pedir contratos”.

La suspensión, fundamentada en una presunta participación indebida en política por parte de Petro al apoyar al candidato Iván Cepeda, ha generado todo tipo de especulaciones sobre "autogolpes" o estrategias de campaña. Mientras se espera una aclaración oficial por parte de la representante Arizabaleta, el presidente de la Cámara aseguró que su única ruta es “cumplir la ley” y proceder conforme a la Constitución una vez reciba los documentos oficiales.

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Por ahora, la medida queda en manos del Senado, único órgano con la potestad final para concretar una suspensión que, de darse, sería un hecho sin precedentes en la historia de Colombia.

Escuche aquí la entrevista: