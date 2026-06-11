La suspensión del presidente Petro sigue en pie, dice Gloria Arizabaleta

La polémica por la decisión de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro sigue generando reacciones en el escenario político y jurídico del país. Aunque inicialmente se interpretó que la congresista había dado marcha atrás a la medida tras expedir un segundo documento horas después de su decisión original, la propia Arizabaleta aseguró que la suspensión continúa vigente y que simplemente fue remitida para consulta ante la Comisión de Acusaciones.

Los detalles se conocieron este jueves en Mañanas Blu, donde los periodistas y panelistas analizaron el alcance jurídico de la actuación de la congresista y revelaron una comunicación directa de Arizabaleta en la que desmintió que hubiera retirado su determinación.

La controversia comenzó luego de que la representante, integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, emitiera un auto en el que ordenaba la suspensión inmediata del jefe de Estado por presunta participación en política durante el actual proceso electoral. La decisión provocó un amplio rechazo desde distintos sectores, incluidos miembros del Gobierno, dirigentes de oposición y expertos constitucionalistas, quienes cuestionaron la legalidad de una medida de tal magnitud.

Horas después del anuncio inicial, Arizabaleta emitió un nuevo documento en el que trasladó la decisión al pleno de la Comisión de Acusaciones y notificó al presidente del Congreso, Lidio García. Este movimiento fue interpretado por muchos como una rectificación o una reversión de la medida. Sin embargo, durante el programa radial se conoció que la congresista sostiene una posición diferente.



Según se conoció en Mañanas Blu, la representante aclaró que “no se ha arrepentido” y que “no ha cambiado en absolutamente nada”. La representante insistió en que “la suspensión sigue en pie” y que la consulta ante la Comisión de Acusaciones corresponde a un trámite contemplado en la ley para que la decisión sea revisada.

Durante el debate en la mesa de Mañanas Blu, varios de los participantes señalaron que existe una discusión jurídica sobre los efectos reales de la medida. Algunos sostuvieron que la decisión ya habría sido adoptada formalmente y que el envío a consulta no elimina sus efectos, mientras que otros argumentaron que cualquier eventual suspensión presidencial requeriría surtir un juicio político completo en la Comisión de Acusaciones, la Cámara de Representantes y posteriormente el Senado de la República.

La actuación de Arizabaleta también ha desencadenado denuncias por presunto prevaricato. Diversos analistas consideran que la representante pudo haber excedido sus competencias al intentar suspender al presidente mediante una medida cautelar. En el mismo espacio radial se señaló que ya existen acciones jurídicas en su contra y que podrían presentarse nuevas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó la actuación como una maniobra irregular y sugirió que detrás de la decisión podrían existir intereses políticos. Desde el Gobierno, tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como otros funcionarios rechazaron la medida y la calificaron como contraria al orden constitucional.