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Gloria Arizabaleta pide remitir a Comisión de Acusaciones solicitud de suspensión a Petro

Por medio de una adición la representante Gloria Arizabaleta asegura que su solicitud debe ser votada en Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

La representante del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta, radicó un auto en el que pide enviar su solicitud de suspensión al presidente Gustavo Petro a la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación.

“REMITIR a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que en Sesión Plena sea sometida en grado de Consulta conforme lo establecido en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019. Infórmese a su Mesa Directiva para que adopte las decisiones que en derecho correspondan”, dice el auto de Arizabaleta.

Gustavo-Petro.jpg
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia

Es importante recordar que en horas de la mañana se había conocido un auto en el que la representante del Pacto Histórico pedía la suspensión del presidente Gustavo Petro, sin embargo, esto generó un debate sobre si Arizabaleta podría o no tomar estas decisiones.

Es importante recordar que la representante Arizabaleta abrió recientemente algunas investigaciones al presidente Gustavo Petro por presunta participación en política, tras la publicación que hizo el mandatario de varios trinos en su cuenta de X.

En este nuevo auto, Arizabaleta también pide que la decisión que tome la Comisión de Investigación y Acusación se le comunique al presidente del Senado.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.
Foto: Presidencia

“COMUNICAR lo resuelto al H.S. Dr. Lidio Arturo García Turbay - Presidente del Senado de la República para que conforme al inciso 2º del artículo 194 de la Constitución Nacional, decrete y ejecute la decisión acá adoptada”, se lee en el documento.

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