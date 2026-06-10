Presidente del Congreso calificó de “ilegal e inconstitucional” auto que suspendía a Petro

El presidente del Congreso, Lidio García, rechazó la decisión conocida recientemente que planteaba la suspensión del presidente Gustavo Petro. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el senador aseguró que el documento es “abiertamente ilegal e inconstitucional” y pidió no utilizar la ley ni la Constitución con fines políticos.

García se pronunció luego de que la representante Gloria Arizabaleta emitiera un auto que ordenaba la suspensión del mandatario. Frente a esto, el presidente del Congreso sostuvo que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no tiene facultades para adoptar una medida de ese tipo contra el jefe de Estado.

Según explicó, las funciones de esa comisión se limitan a investigar los hechos, recaudar pruebas y, si encuentra méritos, presentar un eventual proyecto de acusación ante la plenaria de la Cámara. En ese sentido, señaló que cualquier decisión relacionada con una suspensión o sanción al Presidente solo podría surgir de un juicio político adelantado por el Senado, una vez la Cámara haya formulado formalmente una acusación.

El senador también recordó que este procedimiento está establecido en los artículos 174 y 175 de la Constitución Política, por lo que insistió en que la Comisión de Acusaciones no cuenta con competencia para suspender al Presidente de la República de manera directa. Sus declaraciones se suman al debate jurídico y político que ha generado la actuación de la representante Gloria Arizabaleta.

