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Petro califica de "extorsión" auto de Gloria Arizabaleta que plantea su suspensión

El presidente Petro vinculó el caso con la disputa política que mantiene con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro.
Foto: EFE.
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Desde Nueva York, donde recibió la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió al auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta que plantea una suspensión provisional en su contra por presunta participación en política. El mandatario rechazó la actuación de la congresista y aseguró que detrás de la decisión existirían motivaciones políticas.

“Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar a pesar de que hace parte de mi partido, no soy así. Quiero que mis ministros confiesen bajo juramento ante la Corte qué pedía para convencer al Congreso de que estábamos bajo una extorsión”, declaró el jefe de Estado. Además, sostuvo que, hasta donde tiene conocimiento, la Comisión de Acusaciones no ha adoptado ninguna decisión para suspenderlo y que la actuación corresponde únicamente a una solicitud impulsada por la representante.

Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: AFP

“No están hablando ante un presidente suspendido”, afirmó, al insistir en que una medida de ese alcance debe pasar por el Senado de la República.

Asimismo, afirmó que con la actuación conocida hasta ahora “se ha violado la ley de Colombia”, lo que, en su criterio, podría dar lugar a actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante su intervención, el presidente vinculó el caso con la disputa política que mantiene con el candidato presidencial Abelardo De La Espriella. Petro aseguró que la solicitud en su contra obedece a diferencias ideológicas y rechazó los señalamientos sobre participación política.

“Es por tener un pensamiento diferente que me piensan suspender porque no he hecho participación en política. El señor Abelardo vino a este país a acusarme y me defendí, y cada vez que se me acuse lo haré”, concluyó.

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