Denuncian a Gloria Arizabaleta por presunto prevaricato tras auto de suspensión a Petro

El exministro Luis Felipe Henao denunció a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta por el delito de prevaricato por acción.

Recordemos que Arizabaleta hace parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y radicó un auto con el cual plantea la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

“Lo más grotesco es que diga que es una resolución de sustanciación, cuando de de manera evidente una suspensión es interlocutoria, lo hace para que Petro pueda decir que acata la decisión y que pueda aplicarla ya mismo”, dice Henao en la denuncia.

En el mismo sentido el exministro asegura que Arizabaleta habría cometido una extralimitación con este auto.



“Toda actuación que exceda el marco funcional expresamente conferido constituye una extralimitación y, cuando se materializa en una resolución que contradice abiertamente la ley, deriva en prevaricato. La denunciada decretó una medida —la separación del cargo del Jefe de Estado— para la cual carece por completo de atribución legal o constitucional”, se lee en la denuncia.

Presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia de la República

La denuncia fue radicada antes la Corte Suprema de Justicia y en el documento se hacen algunas solicitudes, entre ellas, que se realice una entrevista o versión a Arizabaleta y a los funcionarios que intervinieron en la sustanciación y trámite de la decisión.

“La providencia cuestionada no cita una sola prueba ni expone esos serios elementos de juicio, ni acredita de manera directa que la permanencia del Presidente en el cargo posibilite interferir la investigación, continuar o reiterar la falta —máxime cuando la conducta que se le imputa, su presunta intervención en la segunda vuelta, no depende de que ejerza o no el cargo—. Así, aun bajo su propio fundamento, la medida carece del presupuesto sustancial y de la motivación que la ley exige, lo que la torna abiertamente arbitraria”, dice la denuncia.