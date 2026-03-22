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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Corte Suprema de Justicia ratificó inhabilidad por 10 años para expersonero de Puerto Berrío

Corte Suprema de Justicia ratificó inhabilidad por 10 años para expersonero de Puerto Berrío

Fue por no legalizar a tiempo viáticos asignados para asistir a una capacitación. La decisión del alto tribunal y la Procuraduría podría ser revisada en última instancia por la Corte Constitucional.

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