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Blu Radio  / Nación  / El trascendental fallo de la Corte Suprema sobre la violencia digital en Facebook

El trascendental fallo de la Corte Suprema sobre la violencia digital en Facebook

La Corte Suprema de Justicia le ordenó a Meta implementar medidas para evitar publicaciones en Facebook de contenido que pueda incitar a la violencia de mujeres y niños.

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