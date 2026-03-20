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Blu Radio  / Nación  / Consejo de Estado le da la razón al Senado: negó anular la votación en la que se hundió la consulta

Consejo de Estado le da la razón al Senado: negó anular la votación en la que se hundió la consulta

El alto tribunal negó las demandas que buscaban anular la votación que se efectuó en mayo de 2025 sobre la consulta popular promovida por el gobierno Petro.

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